Sans contrat avec le Barça, Messi passe à côté d'une somme colossale selon un média français

Libre comme l'air, Lionel Messi va-t-il finalement poursuivre l'aventure en Catalogne ou dans un autre club ? Pour l'instant, les fans du Barça retiennent leur souffle.

Cette situation a par ailleurs des (légères) conséquences sur les revenus de la star argentine. Selon le quotidien sportif français L’Equipe, Lionel Messi perdrait environ 100.000 euros par jour (en théorie), depuis la fin du contrat qui le liait avec le FC Barcelone.

Comment le média français est-il arrivé à calculer ce montant? Il est parti des chiffres dévoilées en janvier dernier par le journal espagnol El Mundo. A l'époque, nous vous avions également relayé ces informations (en savoir plus).

D'après la presse espagnole, l’Argentin devait toucher 555,20 millions d’euros bruts pour son ancien contrat entre 2017 et juin 2021. Après impôts et prestations sociales, il restait encore 297 millions d’euros, soit 210.297 euros par jour. A noter qu'une partie de cette somme était conditionnée à la réalisation de certains objectifs, comme une victoire en Ligue des champions. Une compétition que le Barça n'a plus gagné depuis 2015 (avant le contrat en question)...

A présent, le journal français L'Equipe assure que si Lionel Messi avait déjà signé un contrat en acceptant la diminution (actuellement prévue) de son ancien salaire, il aurait pu toucher environ 100.000 euros nets par jour. Comme le joueur est libre depuis 10 jours, il serait déjà passé à côté d'un million d’euros.

Un sacré pactole donc, mais Messi n'est évidemment pas sans revenus actuellement puisqu'il touche encore ses revenus publicitaires (qui représentent un quart de ses revenus). Son contrat avec Adidas lui permet notamment de toucher au moins 12 millions d’euros par an.

Où en sont les négociations?

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé le 2 juillet dernier à la télévision publique espagnole que la négociation pour prolonger Lionel Messi "progresse de la manière attendue", alors que la superstar argentine n'est contractuellement plus lié au Barça depuis le 1er juillet



"Nous souhaitons qu'il reste, Leo veut rester et on est en train de chercher la meilleure formule", avait ajouté le dirigeant blaugrana, qui ne cache pas qu'il aurait aimé avoir déjà conclu ce dossier.