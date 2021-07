WTA Hambourg - Six ans après, Andrea Petkovic retrouve les joies d'une finale WTA

(Belga) Andrea Petkovic (WTA 130) défiera Elena-Gabriela Ruse (WTA 198) dimanche en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Hambourg. Dans la seconde demi-finale de ce rendez-vous joué sur terre battue et doté de 235.238 euros, l'Allemande a battu sa compatriote Jule Niemeier, 21 ans et 167e mondiale, en trois sets: 7-6 (4), 4-6 et 7-5 après 2h59 d'un âpre combat.

Petkovic, ancienne N.9 mondiale et tombeuse d'Ysaline Bonaventure vendredi en quarts, disputera la 12e finale de sa carrière, la première depuis février 2015 lorsqu'elle avait remporté à Anvers son 6e et dernier titre. En début d'après-midi, Elena-Gabriela Ruse a créé la surprise en venant à bout de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 38), tête de série N.1 du rendez-vous hambourgeois et de retour à la compétition après une suspension pour dopage. La Roumaine de 23 ans s'est imposée en trois sets et 2h03 de jeu: 2-6, 6-1, 6-4. Issue des qualifications et déjà tombeuse de l'Américaine Danielle Collins (WTA 48/N.4) vendredi en quarts, Ruse disputera la première finale de sa carrière sur le circuit principal. (Belga)