Jupiler Pro League - Anderlecht et le Standard partagent en amical face à l'AZ Alkmaar et Malines

(Belga) Treize formations de Jupiler Pro League étaient sur le pont ce samedi après-midi dans le cadre de rencontres de préparation.

Trois matchs se sont déroulés sur le coup de 15 heures, dont deux duels franco-belges. Le KV Ostende se déplaçait sur la pelouse d'Amiens, pensionnaire de Ligue 1. Les côtiers se sont inclinés sur le score de 2-1, Makhtar Gueye réduisant le score dans les arrêts de jeu. L'autre rencontre face à une équipe de l'Hexagone a vu Oud-Herverlee Louvain accueillir le FC Valenciennes, formation de Ligue 2. Les Brabançons se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à Vekemans. La dernière rencontre de 15 heures voyait s'affronter deux clubs de Jupiler Pro League. Sur le terrain de Ingelmunster, Zulte Waregem recevait le Sporting de Charleroi. Malgré un doublé de Van Cleemput, les Carolos se sont finalement inclinés sur le score de 3-2. Les buts du Essevee ont été inscrits par Humphreys, Hubert et Berahino. A 15h30, Courtrai était opposé aux Néerlandais du SC Heerenveen, équipe évoluant en Eredivisie. Les Courtraisiens ont rapidement pris l'avantage par Chevalier avant qu'un doublé d'Halilovic ne donne l'avance aux Bataves. Gueye a rétabli l'égalité à dix minutes du terme, fixant par la même occasion le score final à 2-2. De son côté, la KAS Eupen affrontait à 16 heures le RWDM, pensionnaire de D1B, à Braine. Les Pandas se sont imposés sur la plus petite marque grâce au but de Ngoy à la 55e minute. Une autre rencontre proposait une affiche entre un club de D1A, Saint-Trond, et une formation de D1B, Westerlo. Ce sont les Trudonnaires qui se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de van Dessel et Konate. Toujours à 16 heures, les promus du RFC Seraing se déplaçaient au Luxembourg pour y rencontrer l'équipe du Progrès Niederkorn, club de division 1. Les Métallos ont partagé l'enjeu 1-1 grâce au but de Marius. Pour la seconde fois de la journée, l'Antwerp se confrontait aux Danois de Nordsjaelland. Si la première rencontre s'était soldée par un partage plus tôt dans la journée, cette deuxième rixe a largement tourné à l'avantage des Danois qui se sont imposés 0-3. Trois rencontres avaient lieu un peu plus tard dans l'après-midi. La première a vu le Standard et Malines se quitter dos à dos sur le score de 2-2. Les Malinois ont mené 2-0 via Hairemans et Walsh avant que les Rouches n'égalisent par Dragus et Klauss. Le Beerschot aussi s'est confronté ce samedi à une équipe de l'élite inférieure en accueillant le SK Lommel. Les Anversois sont sortis vainqueurs de la rencontre 2-1 grâce à Holzhauser et De Smet. À l'instar de l'Antwerp, le RSC Anderlecht a disputé une deuxième rencontre ce samedi. Ses deux adversaires du jour évoluent en Eredivisie. Après Utrecht, les Bruxellois se sont mesurés à l'AZ Alkmaar. Comme lors de leur premier match de la journée, les hommes de Vincent Kompany n'ont pu faire mieux qu'un partage 1-1. Le but anderlechtois a été inscrit par Francis Amuzu. (Belga)