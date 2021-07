Rugby: les All Blacks et les Lions enchaînent, Galles et Argentine dos à dos

La Nouvelle-Zélande, face aux Fidji, et les Lions britanniques et irlandais, contre la franchise sud-africaine des Sharks, ont enchaîné samedi de nouveaux succès, tandis que le Pays de Galles et l'Argentine ont fait match nul à Cardiff.

Une semaine après avoir humilié les Tonga (102-0), les All Blacks ont signé à Dunedin un nouveau festival offensif contre leurs voisins fidjiens (57-23), avec neuf essais marqués, dont un quadruplé de leur talonneur Dane Coles, pourtant sur le banc au coup d'envoi.

Les coéquipiers du trois-quarts centre de La Rochelle Levani Botia, de retour de suspension après son carton rouge en finale de Coupe d'Europe, ont bien résisté avant de s'écrouler dans le dernier quart d'heure du match, leur deuxième seulement depuis la Coupe du monde 2019.

Perturbée par le Covid-19, la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud s'est poursuivie malgré tout, avec une deuxième confrontation en l'espace de trois jours contre la franchise locale des Sharks, en lieu et place des Bulls, touchés par plusieurs contaminations.

Déjà largement victorieuse mercredi (54-7), la sélection réunissant tous les quatre ans les meilleurs joueurs anglais, gallois, écossais et irlandais a récidivé samedi (71-31) malgré quelques errements défensifs en première mi-temps.

Privés sur blessures du deuxième ligne Maro Itoje et de l'ouvreur Finn Russell -- temporairement remplacé dans le groupe par le jeune Anglais Marcus Smith --, les Lions ont fait la différence après l'exclusion du demi de mêlée des Sharks Jaden Hendrikse à la 45e minute.

- L'Angleterre cartonne -

Leur prestigieuse tournée doit culminer avec trois chocs -- les 24 et 31 juillet et le 7 août -- contre les champions du monde Springboks, dont le test prévu vendredi contre la Géorgie a été annulé en raison de cas de Covid-19 dans les deux camps.

Diminué par l'absence de la plupart de ses cadres, retenus avec les Lions, le Pays de Galles a arraché le nul à domicile contre l'Argentine (20-20), qui a évolué en infériorité numérique dès la 29e minute après l'exclusion de l'arrière de Toulouse Juan Cruz Mallia pour un placage haut.

Grâce à deux essais de joueurs évoluant en France, Pablo Matera (Stade français) et Jeronimo de la Fuente (Perpignan), les Pumas ont longtemps fait la course en tête, mais plusieurs échecs face aux perches ont laissé les Gallois dans la course.

Elle aussi privée de ses meilleurs éléments, l'Angleterre a tout de même étrillé le Canada (70-14) en inscrivant dix essais, dont deux triplés du jeune ailier Adam Radwan, pour sa première sélection, et du talonneur Jamie Blamire.

Les résultats:

Nouvelle-Zélande - Fidji 57-23

Pays de Galles - Argentine 20-20

Angleterre - Canada 70-14

Bulls - Lions britanniques et irlandais 31-71