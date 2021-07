Wimbledon - Su-Wei Hsieh: "Elise m'a beaucoup aidée aujourd'hui"

(Belga) Elise Mertens, 25 ans, a remporté samedi à Wimbledon le troisième titre du Grand Chelem de sa carrière en double, le premier avec sa nouvelle partenaire, la Taiwanaise Su-Wei Hsieh, 35 ans. Les deux ne pouvaient d'ailleurs se départir de leur sourire après leur victoire épique 3-6, 7-5 et 9-7 sur le Centre Court contre les Russes Veronika Kudermetova (WTA 24) et Elena Vesnina (WTA 139).

"Cela fait à peine deux mois que nous jouons ensemble et être parvenues à gagner est vraiment génial", a confié la N.1 belge après la victoire. "Nous sommes très heureuses. C'est une belle surprise ! Nous avons connu quelques défaites cuisantes (NdlR : à Roland-Garros après avoir mené 5-1 dans le troisième set et hérité de 7 balles de match !), mais le mieux était d'en tirer les leçons. Rester négatif n'allait pas nous faire avancer en tant qu'équipe. C'était très important de bien communiquer, d'être énergiques. Comme aujourd'hui. Nos adversaires ont eu balle de match, elles ne sont pas parvenues à conclure. Nous bien. C'est le tennis. Su-Wei est une très belle personne. Elle est marrante et elle fait toujours de son mieux. Et c'est une magicienne". Elise Mertens et Su-Wei Hsieh avaient prévu de faire un bilan de leur collaboration au terme de Wimbledon. Et suite à ce triomphe, il ne fait que peu de doute qu'elles continueront leur association après les Jeux Olympiques à Tokyo. "Non, maintenant que nous avons gagné, nous allons changer de partenaire", a confié Su-Wei Hsieh en éclatant de rire. "Elise m'a beaucoup aidée aujourd'hui, surtout au début quand je n'étais pas bien dans le match. Elle a vraiment fait du bon boulot. Et puis, elle a le service le plus puissant. Vous le saviez ? J'ai regardé le service des hommes hier lors des demi-finales et le radar indiquait en général 120 miles per hour. Et Elise peut dépasser les 130, au minimum. Je suis très impressionnée par son service et je vais lui demander comme progresser sur ce plan Elle est mon idole au service. Je vais la suivre lors de ses entraînements et j'espère que j'attraperai des biceps comme elle", a-t-elle conclu en souriant. (Belga)