Italie-Angleterre: le stade de Wembley envahi par des essaims de fourmis volantes ce dimanche soir?

Les fourmis volantes, hôtes de la finale ? Si les craintes autour de la finale de l'Euro restent avant tout sanitaires et sécuritaires, l'Office météorologique britannique, le Met Office, a averti que Wembley pourrait aussi être envahi par des essaims de fourmis volantes. "Notre radar ne fait pas que détecter la pluie de matin (...) Bien qu'il y ait quelques averses, beaucoup de ces échos sont en fait des insectes", a tweeté le Met Office au-dessus d'une carte montrant de vaste tâches bleues notamment au-dessus du nord-ouest de Londres, où se trouve le stade.

L'été, les essaims de fourmis volantes, qui se reproduisent dans des endroits chauds, humides et sans vent, sont fréquents en Angleterre. Le phénomène, qui pourrait gêner spectateurs et joueurs, rappelle les papillons de nuit s'étant invités au Stade de France pour la finale de l'Euro-2016 entre France et Portugal.