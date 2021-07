Après deux saisons et un doublé, l'aventure d'Ismaël Bako à Villeurbanne s'arrête

(Belga) L'intérieur belge Ismaël Bako ne fera plus partie de l'effectif du club français de Villeurbanne la saison prochaine. Les dirigeants de l'ASVEL, qui n'ont pas prolongé son contrat, l'ont annoncé officiellement sur leur site Internet.

Arrivé lors de la saison 2019-2020 au sein du club dirigé par Tony Parker, l'international belge de 25 ans y aura donc joué deux années, prenant part à la prestigieuse Euroligue. En championnat, il s'est montré performant lors du dernier Final Four des playoffs, ce qui lui a permis de décrocher le titre de champion de France, en plus de la coupe nationale, remportée quelques semaines plus tôt. Lors de cet exercice 2020-2021, Ismaël Bako tournait à 5.6 points et 3.8 rebonds de moyenne en 13 minutes. "Ismaël Bako restera un personnage qui aura marqué les deux dernières années de LDLC ASVEL. Prometteur dès ses débuts, il a confirmé tous ses progrès lors de sa deuxième saison, pour terminer de la plus belle des façons, en jouant son meilleur basket lors du Final Four de Rouen", écrit le club sur son site Internet. La future destination du pivot des Belgian Lions, l'équipe nationale belge, n'est pas encore connue. Formé à Louvain, où il est passé professionnel en 2012, Bako a aussi évolué deux saisons à Anvers (2017-2019). (Belga)