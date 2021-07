La Belgique ponctue son stage au Japon par un succès contre la Hongrie

(Belga) La Belgique a remporté contre la Hongrie (101-80) son troisième et dernier match amical lors de son stage au Japon, dimanche à Okinawa. Une rencontre qui comptait pour la Nippon Live Cup, un tournoi amical avec le Japon, la Finlande et la Hongrie.

Menés 50-49 au repos, les Belgian Lions ont resserré leur défense et fait parler leur adresse à trois points (13/27) en seconde période pour décrocher leur troisième succès en autant de rencontres après des victoires contre la Finlande (74-64) et le Japon (73-70). Jean Salumu a terminé meilleur marqueur avec 25 points. En stage au Japon depuis le 30 juin, les troupes de Dario Gjergja rentreront en Belgique le 13 juillet. Les Belgian Lions entameront en novembre leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde qui aura lieu au Japon, aux Philippines et en Indonésie. (Belga)