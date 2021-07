Cerné par des fans italiens à Châtelet, Didier supportera l'Angleterre: "Partout où je mets mes drapeaux, je suis toujours tout seul"

La finale de l'Euro se joue ce soir à Londres (21h). L'Angleterre affronte l'Italie. Un match qui sera très suivi chez nous notamment par la communauté d'origine italienne de Belgique. Les Anglais comptent aussi quelques fervents supporters chez nous, notamment à Châtelet, dans le Hainaut.

Didier est Belge, ne parle pas un mot d’anglais, et pourtant depuis tout petit son équipe de cœur, c’est l’Angleterre.

"Etant supporter de Liverpool et de l'Angleterre, je suis venu au monde dans le mauvais pays. Mais ça, on ne le choisit pas. Par contre, on choisit l'équipe qui nous représente vraiment", confie-t-il à notre micro

Un fervent supporter qui s’assume. Pas toujours évident dans une région où les Italiens sont nombreux. "Partout où j'ai mis mes drapeaux, j'étais toujours tout seul", ajoute-t-il. Notamment dans sa rue, les drapeaux vert blanc rouge sont présents un peu partout.

Rien que sur la façade d’Antonio, il y en a 4. "Ce sont les racines. En tant qu'Italiens en Belgique, on a quelque chose à prouver. Pour nous l'Italie, c'est toujours à fond", dit-il.

Un sentiment largement partagé par de nombreux habitants de la commune. Il suffit d’ailleurs de se rendre sur la place du marché pour comprendre la ferveur qui les anime.

Pour voir la 4ème et la 7ème équipe mondiale s’affronter il faudra encore patienter jusqu’à 21h. Mais tous sont déjà convaincus de voir leur favori remporter la coupe.