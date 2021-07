Les champions du monde de 1982 souhaitent bonne chance à l'Italie avant la finale

(Belga) Les joueurs italiens qui ont remporté la Coupe du monde 1982 ont souhaité bonne chance à l'équipe nationale italienne actuelle qui dispute la finale de l'Euro dimanche soir contre l'Angleterre sur la pelouse de Wembley.

"Ces dernières semaines, nous avons retrouvé en vous une partie de nous-mêmes et de notre histoire. Dans votre courage, votre passion, votre sens du collectif et votre renaissance après une période difficile", a écrit le légendaire gardien Dino Zoff dans une lettre relayée par la Gazzetta dello Sport dimanche. En 1982, l'Italie avait remporté la Coupe du monde disputée en Espagne avec des joueurs tels que Dino Zoff, Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali ou encore Paolo Rossi, décédé en décembre dernier. La Squadra s'était imposée le 11 juillet, le même jour que la finale de l'Euro, contre l'Allemagne de l'Ouest (3-1) "Merci de nous faire revivre cela, de nous faire sentir jeune et sans crainte. Courage, rêvez du futur que vous pouvez créer. Partez à Londres et faites de votre mieux, comme vous le faites toujours." (Belga)