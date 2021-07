Nacer Bouhanni abandonne lors de la 15e étape du Tour de France

(Belga) Diminué physiquement à la suite de sa chute vendredi, Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) a mis pied à terre dimanche lors de la 15e étape du Tour de France courue entre Céret et Andorre-la-Vieille.

Le sprinteur français était déjà à 25 minutes de la tête de course et seul devant la voiture-balai quand il s'est résigné à abandonner. Il paraissait évident que Bouhanni ne pourrait pas rejoindre l'arrivée dans les délais. Ce retrait laisse l'équipe bretonne réduite à trois coureurs (Elie Gesbert, Nairo Quintana, Connor Swift). Bouhanni, vainqueur de trois étapes du Giro et de trois autres de la Vuelta dans sa carrière, n'est jamais parvenu encore à gagner sur le Tour. Pour sa quatrième participation, cette année, il a eu pour meilleurs résultats une deuxième place à Fougères (4e étape) et deux troisièmes places. (Belga)