Eliott Crestan médaille d'argent du 800 m

Eliott Crestan a décroché la médaille d'argent du 800 m des championnats d'Europe espoirs d'athlétisme, dimanche à Tallinn, en Estonie. Le Namurois a couru en 1:46.32, terminant derrière l'Italien Simone Barontoni, médaille d'or en 1:46.20. Le Britannique Thomas Randolph, 3e en 1:46.41, prend la médaille de bronze.

Pieter Sisk disputeront a quant à lui pris la 7e place en 1:47.99. Eliott Crestan a apporté à la Belgique une 5e médaille dans cet Euro U23, après la médaille d'or de Ruben Verheyden, sacré sur le 1.500 m, et les médailles d'argent de Michael Obasuyi (110m haies), Jonathan Sacoor (400m) et Rani Rosius (100m). En 2019 à Gävle, en Suède, la Belgique avait ramené cinq médailles. Une en or grâce à Pauline Couckuyt (400m haies), deux en argent et deux en bronze.