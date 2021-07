Kuss remporte la 15ème étape du Tour de France, Tadej Pogacar conserve son maillot jaune

Le grimpeur américain Sepp Kuss a remporté dimanche la 15e étape du Tour de France qui est arrivé à Andorre-la-Vieille, pour la seule incursion de l'épreuve à l'étranger.

Le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune, sans rien céder à ses rivaux, à la veille de la seconde journée de repos. Perdant du jour, le Français Guillaume Martin (Cofidis) a cédé près de 4 minutes sur ses adversaires directs. Il a reculé de la 2e à la 9e place au classement.



Kuss, qui court pour l'équipe néerlandaise Jumbo, a devancé de 23 secondes le vétéran espagnol Alejandro Valverde, 41 ans et deuxième de l'étape. Le Néerlandais Wout Poels a pris la troisième place, à 1 min 15 sec, devant un petit groupe. Kuss (26 ans), qui vit en Andorre, a gagné pour la première fois sur le Tour de France, pour sa deuxième participation. L'an dernier, alors qu'il était au service du Slovène Primoz Roglic, il s'était classé 4e au col de la Loze,



Dans cette étape ensoleillée de 191,3 kilomètres, une échappée-fleuve de 32 coureurs s'est développée dans la première heure de course. Pogacar et ses coéquipiers d'UAE ont laissé grandir l'écart jusqu'à une dizaine de minutes. Ce groupe longtemps conduit par Bruno Armirail qui travaillait pour David Gaudu (7e de l'étape finalement) a vu son avantage diminuer à l'approche de la frontière franco-andorrane, avant les 50 derniers kilomètres, où les équipes Movistar et surtout Ineos ont accéléré.



A l'avant, le Colombien Nairo Quintana a basculé en tête au sommet balayé par le vent de l'Envalira, le point le plus haut de cette édition (2408 m). Il a attaqué de nouveau dans le groupe de tête réduit à 18 coureurs dès le pied de la dernière ascension, Beixalis (6,4 km à 8,5 %). Mais Kuss s'est montré le plus fort dans cette montée avant de maintenir son avantage dans la descente sur Valverde. Kuss, originaire du Colorado, est le premier Américain vainqueur sur le Tour depuis 2011 (Tyler Farrar).