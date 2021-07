Championnats d'Europe espoirs - Thomas Carmoy termine 9e à la hauteur

(Belga) Thomas Carmoy a pris la 9e place du concours de saut en hauteur des championnats d'Europe espoirs d'athlétisme, dimanche à Tallinn, en Estonie. Après avoir franchi son premier essai, le Carolo a échoué dans ses trois tentatives à 2m14.

La victoire est revenue au Tchèque Jan Stefela, grâce à son saut à 2m20. Le Français Nathan Ismar et l'Italien Manuel Lando, qui ont tous deux franchi 2m17 avant d'échouer dans leurs trois essais à 2m20, l'accompagnent sur le podium. Thomas Carmoy, médaillé d'argent à l'Euro en salle seniors en mars en Pologne, avait terminé premier des qualifications avec un saut à 2m15. Thomas Carmoy était le dernier Belge en lice à Tallinn. La délégation belge quitte la capitale estonienne avec cinq médailles dans les bagages. Ruben Verheyden a décroché l'or sur le 1.500 m et Eliott Crestan (800 m), Michael Obasuyi (110m haies), Jonathan Sacoor (400 m) et Rani Rosius (100 m) prennent l'avion du retour avec une médaille d'argent autour du cou. En 2019 à Gävle, en Suède, la Belgique avait ramené cinq médailles. Une en or grâce à Pauline Couckuyt (400m haies), deux en argent et deux en bronze. (Belga)