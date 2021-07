Italie-Angleterre EN DIRECT: découvrez les compositions d'équipe de cette finale (photos)

Le direct

20h50: C'est la fin de cette préface. A tout de suite pour le direct !!

20h40: Côté italien aussi, on se prépare. Les spectateurs, environ 10.000, ont sorti de belles pancartes.

20h30: Les Anglais évoluent à domicile. Niveau ambiance ils ont pu compter sur des avantages considérables. Leur bus a été accompagné par les fans tout du long. Splendide.

20h16: On les sent chauds depuis ce matin, mais les fans anglais, c'est quand même un délire.

20h01: L'atmosphère est très bonne entre les deux équipes. Giorgio Chiellini est ainsi allé saluer Harry Maguire avec un sourire sur les lèvres à son arrivée au stade. Ce sont des belles images !

19h42: Les compos sont tombées ! Pas de surprise côté italien, mais une dans le onze anglais: Saka est relégué sur le banc remplacé par Trippier. Niveau ambiance, la situation s'est rétablie.

19h35: En Belgique, en revanche, l'ambiance est beaucoup plus décontractée. Le choix est fait dans certaines communes entre les deux équipes engagées en finale.

19h25: Alors que l'ambiance semblait jusque là bon enfant, les tensions commencent à apparaître. Des fans ont ainsi tenté de forcer l'entrée du stade de Wembley sans avoir de tickets, selon divers témoins sur place. La police et les stewards ont cependant réussi à contenir cela, selon des infos de la BBC.

19h19: Bonsoir à tous dans ce live de la finale de l’Euro 2020, entre l’Italie et l’Angleterre ! Toute l’Angleterre est prête à fêter le titre à domicile, mais en face, les Italiens veulent profiter de leur expérience et ramener le trophée à Rome.

Les compositions

Italie: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Verratti, Jorginho, Insigne, Chiesa, Immobile, Barella

Angleterre: Pickford, Walker, Shaw, Rice, Stones, Maguire, Kane, Sterling, Trippier, Phillips, Mount

L’avant match

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate a choisi une option défensive en remplaçant l'ailier Bukayo Saka par le latéral Kieran Trippier dans l'équipe qui débute la finale de l'Euro dimanche (21h00) à Londres contre l'Italie, selon les compositions officielles de l'UEFA.



Du côté des Azzurri, Roberto Mancini a reconduit le "onze" de départ aligné en demi-finale contre l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.), avec les expérimentés défenseurs centraux Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, Marco Verratti au milieu avec Jorginho et Nicolo Barella, et un trio offensif avec Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Federico Chiesa.