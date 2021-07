Les six succès de Novak Djokovic à Wimbledon

Novak Djokovic, qui a remporté dimanche son sixième titre à Wimbledon contre Matteo Berrettini a livré certains de ses plus beaux matches lors des finales sur le gazon londonien.

Voici le récapitulatif de ses six finales remportées, dont trois contre le Suisse Roger Federer. Il en a aussi perdu une, en 2013 contre le Britannique Andy Murray.

.2011: la confirmation

Vainqueur deux fois en Australie (2008, 2011), Djokovic remporte son premier tournoi du Grand Chelem loin de Melbourne à Wimbledon, détrônant sèchement le tenant du titre Rafael Nadal (6-4, 6-1, 1-6, 6-3) et prenant du même coup la place de numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.

Le Serbe marche alors sur l'eau, avec une série de 50 victoires sur ses 51 derniers matches, seulement battu par Roger Federer en demi-finales de Roland-Garros.

"C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le tournoi le plus spécial, que j'ai toujours rêvé de remporter en étant jeune", avait savouré "Djoko".

.2014: duel épique contre Federer

La deuxième victoire de Djokovic sur le gazon est bien plus disputée, contre Roger Federer. Le Serbe est sur une série de trois défaites en finale de tournois du Grand Chelem.

La série semble le poursuivre: alors qu'il mène deux sets à un, et cinq jeux à deux, il s'écroule pour perdre le set. Il gagnera finalement 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 6-4.

"Après avoir perdu le quatrième set, ce n'était pas facile de continuer et de gagner le cinquième. Je ne sais pas comment j'ai fait", avait raconté Djokovic, revenant à l'occasion au sommet du classement ATP.

.2015: le doublé

Tenant du titre, Djokovic enchaîne en 2015 en remportant une troisième couronne anglaise, la neuvième alors en Grand Chelem, de nouveau contre Federer (7-6 (7/1), 6-7 (10/12), 6-4, 6-3).

Vainqueur aussi en Australie en 2015, le Serbe avait perdu le mois précédent en finale à Roland-Garros, le dernier tournoi du Grand Chelem à lui résister (il le gagnera finalement une première fois en 2016).

.2018: le retour au sommet

En 2018, le quatrième sacre de Djokovic à Wimbledon a un goût particulier pour le Serbe. Pas tant pour la finale, facilement maîtrisée contre le Sud-Africain Kevin Anderson (6-2, 6-2, 7-6 (7/3)), que pour son message: "Djoko" est de retour.

Au moment de commencer le tournoi, le Serbe est tombé à la 21e place mondiale, alors qu'il n'avait jamais été classé au-delà de la 20e place entre 2006 et 2018.

Son sacre en fait le joueur le moins bien classé à remporter le tournoi depuis le Croate Goran Ivanisevic en 2001.

"J'ai eu beaucoup de moments de doute, je ne savais pas si je pouvais revenir à ce niveau", avait avoué le Serbe à l'issue du match.

Il n'avait plus gagné de tournois depuis plus d'un an, et le tournoi d'Eastbourne en juin 2017 et est revenu de deux longues périodes loin des courts en raison d'une blessure au coude.

.2019: le chef-d'oeuvre

Pour son cinquième titre à Londres, Djokovic a vaincu Federer au terme d'un combat épique, achevé au tie-break du cinquième set après des échanges de haute volée.

Dans la finale la plus longue à Wimbledon (4h57), et après avoir sauvé deux balles de match, Djokovic renverse le chouchou du public Roger Federer 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3).

Djokovic est ainsi devenu le premier vainqueur d'une finale à Wimbledon en ayant sauvé une balle de match depuis 1948 et la victoire de Bob Falkenburg.

.2021:

Pour porter à six son nombre de titres sur le gazon londonien et égaler Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de Majeurs remportés (20), Djokovic a fait parler son expérience et son sens tactique face à Berretini, novice à ce niveau.

Face au service et au coup droit redoutables de l'Italien, le meilleur retourneur au monde a pilonné le revers et joué des balles moins consistantes sur le coup droit du Romain, provoquant par ces changements de rythme un nombre remarquable de fautes directes (au total 47 pour Berrettini, 21 pour Djokovic).

Dans la 4e manche, Nole a sorti le grand jeu au bon moment, à 3-3, pour réussir alors le break décisif.

Il peut désormais viser à l'US Open en septembre le Grand Chelem, voire le Golden Slam qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs et la médaille d'or olympique la même année. Seule Steffi Graf a réussi cet exploit en 1988.