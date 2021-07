Le prince William, Kate Middleton et leur fils George EXULTENT après le but de l'Angleterre (PHOTO)

Après seulement deux minutes de jeu, les Anglais ont ouvert le score face à l'Italie. Face au but de Lyuxe Shaw, Kate Middleton, le prince William et leur fils George ont tout simplement laissé éclater leur joie, comme en témoignent les images captées lors de ce moment exceptionnel. Large sourire aux lèvres, des étoiles plein les yeux, le petit George supporte avec ardeur l'équipe de son pays.

Selon l'UEFA, 67.500 spectateurs étaient attendus pour cette finale, dont 7.500 supporters italiens et des personnalités David Beckham, le triple buteur anglais de la finale du Mondial-1966 Geoff Hurst, l'acteur Tom Cruise et la mannequin Kate Moss.

Pour ce jour historique en Angleterre, où la sélection espère décrocher un premier trophée depuis 55 ans et son unique sacre mondial, la presse s'est déchaînée: "La fierté de l'Angleterre", a titré le Sunday People sur sa Une où apparaissent le sélectionneur Gareth Southgate, ses joueurs et un lion rugissant. Des écoles à travers le pays ont même annoncé qu'elles toléreraient une arrivée plus tardive des enfants lundi, pour leur laisser le plaisir de voir le match.

En Italie, plus de retenue, même si la Gazzetta dello Sport demande à sa Nazionale "Faites-le", tandis que pour Il Messagero "L'Europe encourage l'Italie". Pour la Stampa, "l'Italie rêve", avec côte à côte le sélectionneur italien Roberto Mancini et Matteo Berrettini qui dispute dimanche à Londres la finale du tournoi de Wimbledon.