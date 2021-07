117 secondes et 1-0: Luke Shaw bat un record en finale de l'Euro 2020

L'Anglais Luke Shaw, buteur après 117 secondes de jeu seulement contre l'Italie, a inscrit dimanche le but le plus rapide dans une finale de l'Euro de football, selon les données de l'UEFA, effaçant un record qui remontait à 1964.



Le latéral gauche de Manchester United a marqué d'une demi-volée puissante après seulement 1 min 57 sec de jeu dimanche soir lors de la finale Italie-Angleterre à Wembley, soit, au passage, son tout premier but en sélection.



Le précédent record appartenait à l'Espagnol Jesus Maria Pereda Shaw qui avait marqué après 5 min et 17 sec de jeu lors de la finale de l'Euro-1964 remportée par l'Espagne contre l'Union soviétique (2-1), à Madrid, le 21 juin 1964.