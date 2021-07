En larmes, Roberto Mancini ne réalise pas ce qu'il vient de vivre

C'est un homme heureux qui s'est présenté, ce dimanche, devant les télévisions italiennes. Roberto Mancini a repris en main cette équipe italienne et vient de lui offrir ce qui est sans doute le plus grand moment de son histoire récente.

"Je ne sais pas quoi dire, ces garçons ont été formidables", a déclaré l'entraîneur, dont les larmes ont ému l'Europe entière après le match. "Nous avons été courageux, vraiment courageux. On a encaissé ce but rapidement, cela nous a mis en difficulté, mais après on a dominé la rencontre. Ce soir nous sommes heureux, c'est important pour tout le monde, pour tous les supporteurs. J'espère qu'ils font la fête (en Italie)".

Nul doute que c'est le cas !