"On travaille demain mais on va faire la fête jusque très tard": les supporters italiens fous de joie après le sacre de la Squadra Azzura (vidéo)

L'Italie a remporté son deuxième titre de champion d'Europe de football hier soir contre l'Angleterre, dans le stade londonien de Wembley. Un match gagné au bout du suspens et de la séance de tirs aux but, les deux équipes n'ayant pas su se départager dans le temps réglementaire.

Cette victoire a été amplement fêtée par tous les supporters de la Squadra Azzura, chez nous comme ailleurs autour du monde.

"Forza Italia par sempre" lance un supporter soulagé que le match se soit bien terminé pour lui. "Ça nous a fait souffrir pendant 150-160 minutes mais on a résisté. C'est ça qui est beau, quand un peuple est soudé. Malheureusement tout l'Euro on l'a gagné comme ça" conclut-il.

A Charleroi où les images ont été prises, les scènes de joies étaient partout. Concert de klaxon, feux d'artifice et même célébrations avec la police.

"Le match on a eu dur dur dur mais on est content de l'avoir gagné cette coupe" nous dit, tout sourire, un autre supporter. "Après 58 ans au moins on l'a cette fois-ci. Et on est fier d'être vraiment Italien."

"Ça a été un match très serré" analyse un troisième fan. "C'était le stress jusqu'au bout. La délivrance avec l'expérience et le sang-froid, chapeau à l'Italie." Et lorsque notre journaliste lui demande jusque quand il va faire la fête, la réponse laisse place à toutes les imaginations : "Très tard. on travaille demain mais on fait la fête jusque très tard."