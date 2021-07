Les héros italiens de retour à Rome: premières images à leur descente de l'avion

Tôt ce lundi matin et au lendemain de leur victoire à l'Euro 2020, les joueurs italiens ont atterri à Rome. Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, accompagné de son capitaine Giorgio Chiellini sont descendus en premier, coupe à la main.



La victoire de l'Italie en finale du championnat européenne de football contre l'Angleterre, battue aux tirs au but (3-2), dimanche soir a été abondamment célébrée dans les principales villes du pays tard dans la soirée. Une victoire qui risque d'être encore célébrée dans les jours à venir.

Neuf ans après sa dernière finale d'Euro, perdue en 2012 contre l'Espagne (4-0), la Nazionale rentre chez elle avec un nouveau titre européen dans les valises, après celui de 1968. Sous l'impulsion de Roberto Mancini, elle s'est replacée dans la cour des grands et dans plus d'un an, elle lorgnera forcément sur la Coupe du monde au Qatar.