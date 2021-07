Mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Albert Sambi Lokonga est à Londres depuis ce week-end. Selon plusieurs médias belges, le transfert du milieu de terrain d'Anderlecht à Arsenal est bouclé à 99,9%. L'officialisation n'a pas encore eu lieu car le joueur doit d'abord être mis en quarantaine en Angleterre. Le jeune Diable Rouge pourrait participer aux entraînements avant que son nouveau club parte en tournée aux Etats-Unis (départ prévu le 22 juillet).

Comme nous vous en parlions ces derniers jours, Zinho Vanheusden devrait être prêté par l'Inter Milan dans un autre club de Serie A. Selon nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, le défenseur central de 21 ans serait proche de rejoindre le Genoa ou Cagliari. Ce sont les deux candidats principaux à l'heure actuelle susceptibles d'accueillir le Diable Rouge.





LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Paulo Dybala devrait prolonger l'aventure à la Juventus. D'après Sky Italia, ce dossier fait partie des priorités de la Juventus. Le contrat de l'attaquant argentin expirera en 2022. Une rencontre devrait être organisée entre les dirigeants du club italien et l'entourage du joueur.

Steven Berghuis va quitter Feyenoord pour rejoindre l'Ajax, a confirmé le management du joueur lundi. L'international néerlandais va signer un contrat de quatre ans avec les Ajacides. Les clubs n'ont pas encore dévoilé les détails de l'accord. Berghuis, 29 ans, était arrivé à Feyenoord en 2016, prêté par Watford. Le club de Rotterdam avait levé l'option d'achat au terme de la saison 2016-2017. En 2019, il avait prolongé son contrat jusqu'en 2022. La saison dernière, il avait inscrit huit buts pour Feyenoord. Berghuis sera le quatrième joueur à quitter Feyenoord pour l'Ajax après Henk Groot, Arnold Scholten et Jan Everse. Les transferts entre les deux grands rivaux sont généralement mal vus par les supporters.

L'Olympique Marseille a confirmé dimanche l'arrivée de Pau Lopez. Le gardien espagnol est prêté avec option d'achat par l'AS Rome. Âgé de 26 ans, le gardien avait évolué à l'Espanyol Barcelone, à Tottenham et au Betis Séville avant de rejoindre l'AS Rome en 2019. Il compte deux sélections avec l'Espagne. Il s'agit du sixième transfert du club phocéen après les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (Barcelone), Leonardo Balerdi (Dortmund), Cengiz Ünder (AS Rome) et Matteo Guendouzi (Arsenal).

Lovre Kalinic défendra encore le but du club croate de l'Hajduk Split lors de la prochaine saison. Le Croate de 31 ans y est prêté par les Anglais d'Aston Villa depuis le mois de janvier. Le club de Premier League a confirmé le prolongement du prêt ce dimanche. Kalinic est arrivé de La Gantoise en 2019, alors qu'Aston Villa était encore en deuxième division. Comme il ne bénéficiait pas de temps de jeu, il a été prêté pendant une saison en Ligue 1 du côté de Toulouse en janvier 2020. Lors de la défunte saison, Aston Villa l'a prêté à son club formateur, l'Hajduk Split, où il a réussi à garder ses filets inviolés à 11 reprises. Kalinic faisait partie de la sélection croate qui a participé à l'Euro 2020, mais il n'est pas sorti du banc.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/