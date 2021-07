Tour de France: Pogacar "pas en colère" évoque les questions autour de ses performances

Le maillot jaune du Tour de France Tadej Pogacar (UAE) a assuré lundi "comprendre" les questions que peuvent soulever ses performances sur la Grande Boucle, qu'il domine avec plus de 5 minutes d'avance sur son premier poursuivant.



"Je ne suis pas en colère", a répondu le Slovène à un journaliste lors d'une conférence de presse organisée par son équipe à l'occasion de la seconde journée de repos.



"Ce sont des questions inconfortables car l'histoire du cyclisme n'a pas été rose, mais je comprends totalement pourquoi il y a toutes ces questions", a expliqué Pogacar.



"Je n'ai pas préparé mes réponses. J'aime monter sur mon vélo et peu importe ce que ça implique, je l'accepte", a développé le vainqueur sortant, qui est par ailleurs revenu sur son choix de ne pas publier ses données de performance.



"Si tu partages tes données, ça peut influencer la tactique. D'autres équipes peuvent voir quelle est ta limite sur certains terrains", a justifié Pogacar.



Moins porté vers l'attaque au cours de la deuxième semaine de course, il a reconnu être passé "en mode défensif".



"Je cours au jour le jour. Si j'ai une occasion de prendre du temps à mes adversaires, c'est bon à prendre. Il suffit d'une mauvaise journée pour que n'importe quelle étape soit compliquée ou décisive", a conclu le Slovène, qui devance Rigoberto Uran (EF Education) de 5 min 18 et Jonas Vingegaard (Jumbo) de 5 min 32 avant les six dernières étapes.