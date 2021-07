Zlatan Ibrahimovic adresse un message au héros de l'Italie Gianluigi Donnarumma: "Tu as déjà compris, de rien"

Le souffle d'une nuit magique à peine retombé, l'Italie a célébré lundi le retour triomphal de sa "Nazionale" sacrée championne d'Europe de football dimanche contre l'Angleterre à Londres, un Euro victorieux qui agit comme un pansement pour le pays après une période douloureuse.



Parmi les héros de la nation, le gardien Gianluigi Donnarumma s'est clairement distingué durant ce tournoi en se montrant décisif sur des arrêts de grande classe en plein match ou durant les séances de tirs au but. "On a un groupe exceptionnel, on s'aime les uns les autres, on sait d'où l'on vient", a déclaré le portier après le sacre.

Sur les réseaux sociaux, un certain Zlatan Ibrahimovic a tenu à rendre hommage à son coéquipier (au Milan AC) pour ses performances, avec l'humour qu'on lui connaît: "Une année avec moi et tu as déjà compris. De rien", a écrit la star suédoise. De quoi certainement faire sourire Gianluigi Donnarumma qui s'apprête à rejoindre le PSG cet été.