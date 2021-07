Pour voir la L1 sur Amazon Prime, il faudra payer un supplément de 12,99 euros par mois

Les abonnés d'Amazon Prime devront payer 12,99 euros supplémentaires par mois pour regarder la Ligue 1, dont le géant de la tech a acquis les droits en juin pour les trois prochaines saisons, a annoncé à l'AFP un responsable du groupe américain.

Le supplément Ligue 1, qui permettra de voir 80% des matches de l'élite conformément à l'accord conclu par Amazon et le Ligue de football professionnel (LFP), sera révocable à tout moment, a précisé à l'AFP Alex Green. L'abonnement de base à Amazon Prime est de 5,99 euros par mois ou 49 euros par an.

Par ailleurs, concernant la diffusion de la Ligue 2, qui démarre le 24 juillet, le groupe américain a noué un partenariat avec la chaîne L'Equipe pour sa diffusion.

Cette nouvelle offre, baptisée "Prime Video Ligue 1", "sera le nouveau foyer de la Ligue 1 en France", a fait valoir le responsable.

Le groupe proposera en outre à ses abonnés Prime des contenus sans surcoût: il s'agira du Trophée des Champions, qui ouvre traditionnellement la saison de L1, et qui opposera Lille et le PSG début août à Tel-Aviv, et d'un nouveau magazine diffusé le dimanche à 19H, avant la grande affiche du dimanche soir.

En accord avec la Ligue de football professionnel (LFP), le coup d'envoi du match du dimanche soir sera désormais avancé à 20H45, au lieu de 21H, "dans l'intérêt des supporters qui se déplacent, ainsi que des clubs et des joueurs qui auront plus de temps pour se reposer" après les rencontres, a ajouté Alex Green.

Concernant la Ligue 2, le groupe en partagera la diffusion avec le groupe L'Equipe. La chaîne L'Equipe, diffusée gratuitement sur la TNT, retransmettera le multiplex des huit matches du samedi à 19h00, pendant toute la durée de la saison 2021/2022.

En outre, on pourra voir l'intégralité des 8 matches composant ce multiplex sur la plateforme numérique de L'Equipe, L'Equipe Live, jusqu'à la fin du mois de septembre. Ils seront ensuite intégrés à la nouvelle offre Prime Video Ligue 1.

Pour animer cette nouvelle offre sportive incluant aussi des émissions d'avant et d'après-match, Amazon a recruté plusieurs spécialistes de foot.

Les premiers annoncés sont les présentateurs Thibault Le Rol et Marina Lorenzo, et les commentateurs Smaïl Bouabdellah et Julien Brun, tous les quatre passés par la défunte chaîne Téléfoot, dont le groupe avait récupéré en juin les droits remis en jeu par la LFP, après la faillite retentissante de cette filiale du groupe sino-espagnol Mediapro.

Cette équipe sera complétée d'ici le lancement du championnat.