Tokyo 2020: "Now's The Time", hymne officiel pour les athlètes belges aux Jeux Olympiques (vidéo)

Les deux artistes belges REGI et Mademoiselle Luna ont composé ensemble "Now's the time", l'hymne d'encouragement aux athlètes qui défendront les couleurs noir-jaune-rouge aux Jeux Olympiques, a indiqué mercredi le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) par communiqué.

À l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet, le DJ et producteur limbourgeois REGI et la DJ bruxelloise Mademoiselle Luna ont composé un hymne officiel pour soutenir les athlètes belges, dont les frères Borlée, la gymnaste Nina Derwael ou encore Nafissatou Thiam. Les paroles du morceau font référence au travail acharné des athlètes et aux objectifs à réaliser. "REGI et moi avons très vite su comment le titre devait vibrer. Le résultat est un véritable hymne regorgeant d'ondes positives. Exactement ce dont nos athlètes ont besoin!", a commenté Mademoiselle Luna. Les deux artistes ont été sollicités par le Comité olympique et interfédéral belge. "Avec CNR Records, le partenaire musical de Tomorrowland, nous avons trouvé le partenaire idéal pour offrir un hymne au Team Belgium. Fruit d'une collaboration entre REGI et Mademoiselle Luna, 'Now is the Time' s'inscrit dans le fil des rêves à réaliser que sont les Jeux Olympiques", s'enthousiasme Dieter Reyntjens, directeur marketing et communications du COIB. Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'youtube' pour afficher ce contenu.