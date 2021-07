Euro 2020: l'UEFA propose les 10 plus beaux buts du tournoi

L'UEFA a publié les 10 buts les plus beau de l'Euro 2021 et demande aux fans de voter pour élire celui qui sera élu comme "le but du tournoi".

Parmi les 10 sélectionnés, deux concernent la Belgique. Le but de Kevin de Bruyne contre le Danemark et celui de Lorenzo Insigne contre la Belgique.

Les autres buteurs sélectionnés sont Cristiano Ronaldo, Paul Pgba, Luka Modric, Patrik Shick, Andriy Yarmolenko, Federico Chiesa, Mikkel Damsgaard et Alvaro Morata.

Pour voir tous ces buts et voter pour celui que vous trouvez le plus beau, rendez-vous ici.