Tour de France: Pogacar gagne la 17e étape

L'étape "la plus difficile du Tour" a été remportée mercredi par le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) qui écrase encore un peu plus la Grance Boucle. Le maillot jaune s'est imposé dans un sprint à trois au sommet du Col du Portet lors cette 17e étape disputée sur 178,4 km au départ de Muret.

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris la 2e place et l'Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), 3e. C'est aussi le nouveau podium du Tour. Le perdant du jour est le Colombien Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) qui perd sa place sur le podium passant de la 2e à la 4e place au général.

Dylan Teuns (Barhain-Victorious) a pris la 10e place. Ayant porté son attaque à 8 kilomètres du sommet dans le Col du Portet, Tadej Pogacar conforte encore son maillot jaune de leader au classement général avant la dernière étape de montagne jeudi. Il possède 5:35 désormais sur Vingegaard et 5:37 sur Carapaz.

C'est la 27e victoire de la carrière de Pogacar, 22 ans, et la 10e cette saison, la 2e dans ce Tour de France.

Six hommes ont composé l'échappée du jour les Français Anthony Turgis (TotalEnergies), Maxime Chevalier (B&B Hotels p/b KTM), Anthony Perez (Cofidis) et Dorian Godon (AG2R Citroën) l'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe) et le Néerlandais Danny van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Le peloton naviguera lontemps à huit minutes jusqu'à la première des trois ascensions au menu.

Le Col de Peyresourde et celui de Val Louron-Azet ont clarifié la situation avec Anthony Perez, Dorian Godon et Anthony Turgis rescapés et un peloton à moins de 4 minutes à 30 bornes de l'arrivée.

La dernière montée, la plus dure du Tour 2021, fait mal avec l'accélération de l'Américain Brandon McNulty pour UAE Team Emirates et son leader, Pogacar. Le Slovène portera deux attaques à 8 km du sommet du Col du Portet. Seul Vingegaard et Carapaz ont pu suivre le maillot jaune.

Le podium du Tour de France 2021 était en train de se dessiner alors que le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) tentait de revenir à 4 km du sommet. Le perdant du jour est le Colombien Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) qui perd sa place sur le podium passant de la 2e à la 4e place au général.

Jeudi, les deux dernières montagnes sont au menu de la 18e étape, mais pas des moindres entre Pau et Luz-Ardiden sur 129,7 km: le Tourmalet et ses 17,1 kilomètres à 7,3 % de pente moyenne, escaladé par La Mongie jusqu'au col situé à 2.115 mètres d'altitude. Puis, après la rapide descente par Barèges, l'ascension de Luz-Ardiden (13,3 km à 7,4 %), absente de la carte du Tour depuis une décennie.

La dernière épreuve de vérité sera ensuite le contre-la-montre individuel de 30,8 km à Saint-Emilion samedi à la veille de l'arrivée sur les Champs Elysées.