Arjen Robben met un terme à sa carrière

L'ailier droit néerlandais Arjen Robben a annoncé jeudi qu'il mettait à l'âge de 37 ans un terme à sa carrière qui s'est étirée sur deux décennies durant lesquelles il a accumulé les titres en club.



Robben, qui a porté les couleurs du PSV Eindhoven, de Chelsea, du Real Madrid et surtout du Bayern Munich, est considéré comme l'un des meilleurs ailiers de sa génération. Il était retourné l'an dernier dans son club formateur, le FC Groningen.



"J'ai décidé d'arrêter ma carrière de joueur de football", a tweeté Robben. "C'était un choix difficile".



Doté d'un pied gauche dévastateur, l'ailier virevoltant a marqué plus de 200 buts en club, et 37 en 96 sélections pour les Pays-Bas.



"Le coeur veut continuer, mais ma décision de mettre un terme à ma carrière est réaliste", a ajouté Robben.