Golf: Oosthuizen en tête du British Open, Hébert 4e

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen, 2e cette année à l'USPGA et à l'US Open, a pris la tête du British Open, jeudi, en bouclant un 1er tour qu'il a qualifié "d'entame parfaite" avec une carte de 64 qu'aucun de ses 155 rivaux n'a pu égaler.

Alors qu'une trentaine de joueurs étaient en train d'en finir avec leur promenade sportive en bord de mer, Oosthuizen, parti le matin, était rentré depuis longtemps au club-house du Royal St George de Sandwich (Kent), à six coups sous le par, avec un coup d'avance sur deux Américains, Jordan Spieth et Brian Harman.

Côté français, parmi les cinq joueurs engagés, la très bonne surprise est venue de Benjamin Hébert: malgré le vent, le joueur de Brive-la-Gaillarde a fini sa journée à -4, alors 4e ex-aequo, sans avoir concédé le moindre bogey, comme Oosthuizen. De quoi aborder serein le 2e tour vendredi matin.

Oosthuizen a creusé un écart conséquent sur plusieurs favoris dont Jon Rahm, vainqueur du dernier US Open et numéro 2 mondial, et Shane Lowry, victorieux au British Open 2019. Ils jouaient avec lui mais n'ont pas pu faire mieux que 71 (+1) et vont devoir bien mieux jouer vendredi pour passer le cut.

Six fois deuxième d'un Majeur, Oosthuizen en a quand même remporté un, le British justement, en 2010. Très solide, il a commencé par 7 pars, suivis de trois birdies entre le 8 et le 10, et encore trois birdies sur les 9 trous du retour pour rendre une carte vierge de tout bogey.

"J'ai appris que la patience est la clé dans les Majeurs, car on sait que beaucoup de joueurs vont faire des bogeys", a réagi le Sud-Africain, parti en début de journée, avant que le vent se lève et que les greens se dessèchent.

Certains ont fait trop de bogeys, notamment Rory McIlroy qui n'a plus remporté de Majeur depuis 2014. En délicatesse avec son putting, l'ex-numéro 1 mondial avait déjà ruiné sa carte, au 12, à cause de trois bogeys d'affilée entre le 5 et le 7, et encore un autre au 11, compensés par deux birdies seulement.

Le numéro 1 mondial actuel, Dustin Johnson, a lui bien géré sa journée et terminé à -2, donc pas loin d'Oosthuizen. C'est aussi bien que Sergio Garcia, vainqueur du Masters 2018, qui rêve de marcher en Angleterre sur les traces de Severiano Ballesteros, triple vainqueur de "The Open".

D'autres caïds ont vécu un jeudi compliqué, à commencer par Bryson Dechambeau, le gros frappeur américain, et Lee Westwood, numéro 1 européen l'an dernier. Ils ont fini à +1, comme Rahm et Lowry, et donc en milieu de tableau, avec le risque de rater le cut vendredi soir.