Les incroyables coulisses de la victoire italienne contre nos Diables Rouges (photos)

En quart de finale de l'Euro 2020, les Diables Rouges sont tombés sur plus fort qu'eux. Notre équipe nationale s'est alors inclinée 2-1 face au futur champion. Dans un documentaire diffusé sur la Rai, on découvre les coulisses de cette rencontre.

L'Italie a remporté l'Euro 2020 avec brio. Solide de bout en bout, l'équipe italienne a notamment doublé la Belgique en quart de finale. Une rencontre où ils sont apparus maîtres de leur sujet face à des Diables Rouges longtemps sans solution.

La Rai a diffusé ce jeudi un documentaire sur les coulisses de ce sacre. Dans le lot, on découvre notamment les préparatifs de la rencontre contre notre sélection. Visiblement, les Italiens débordaient de confiance, avant même que la Belgique ne soit qualifiée. "Le Portugal, ils sont tous derrière et défendent à dix... Mais la Belgique, par exemple, tu peux les trouver déséquilibrés quand ils lancent le ballon sur Lukaku. Tu peux partir en contre. Le Portugal, il y a que des joueurs techniques, ballon dans les pieds...", déclare par exemple Verratti dans une des séquences. "Ils sont prévisibles", lance ensuite le joueur à propos de la Belgique.

Le plus impressionnant se joue dans la causerie d'avant-match. On y découvre comment Mancini a prévu d'étouffer les Diables Rouges avec brio. "Jouez comme on a toujours joué. Restez tranquille. On sait qu’on affronte une équipe forte. Alors, on défend toujours ensemble", lâche le coach, avant de détailler un plan qui ressemble furieusement à celui qui a permis à Insigne de faire 0-2. "Restons calmes, ils concèderont des tirs en dehors de la surface. Alors, en restant calmes, on s’y prépare et on peut tirer", a-t-il précisé.

Un seul homme est pointé comme une menace: Kevin De Bruyne. "Attention à lui. Il est rapide, puissant et technique. Il peut tout faire, des ballons de 60m, partir ballon au pied. Où qu'il soit, il peut dépose le ballon où il veut. Défendons en équipe, toujours. Nous allons faire un grand match", lance le tacticien à ses joueurs. Visiblement, ces derniers ont bien appliqué les consignes et ont filé en demi-finale dans la foulée.