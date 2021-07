Matej Mohoric remporte la 19ème étape du Tour de France, Pogacar reste en jaune

Matej Mohoric s'est adjugé la 19e étape du Tour de France, vendredi, entre Mourenx et Libourne (207 km). Le champion de Slovénie, membre de l'équipe Bahrain-Victorious, s'est imposé en solitaire pour s'offrir un deuxième succès dans ce Tour après la 7e étape au Creusot. Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a pris la deuxième place devant le Danois Casper Pedersen (DSM). Arrivé 21 minutes après son compatriote, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve son maillot jaune.

Mohoric figurait dans un groupe de vingt échappés formé après une centaine de kilomètres de course. Jasper Stuyven et Edward Theuns, les deux Belges de Trek-Segafredo, et Brent van Moer (Lotto Soudal) faisaient partie de cette échappée, tout comme notamment l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe), l'Italien Davide Ballerini (Deceuninck)Quick-Step), le Français Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM) ou encore le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma).

Le Slovène a accéléré à 26 kilomètres de l'arrivée, prenant rapidement un bel avantage sur ses compagnons d'échappée. Mohoric a tenu jusqu'à la ligne pour signer, à 26 ans, la 14e victoire de sa carrière. Cette année, il avait remporté le championnat national sur route et la septième étape du Tour. C'est aussi le troisième succès de Bahrain-Victorious sur cette Grande Boucle, victorieuse aussi avec Dylan Teuns dans la 8e étape au Grand-Bornand.

Le Français Christophe Laporte (Cofidis) prenait la deuxième place à 58 secondes, devant le Danois Casper Pedersen (DSM) et le Néerlandais Mike Teunissen. L'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe) se classait cinquième à 1:08, juste devant Edward Theuns, Jasper Stuyven prenant la dixième place. Brent van Moer (Lotto Soudal) franchissait la ligne en 17e position à 2:37.

Le peloton du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a franchi la ligne 21 minutes après le vainqueur. Le Slovène conserve son maillot jaune avec 5:45 d'avance sur son plus proche poursuivant le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). L'Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) est troisième à 5:51. Samedi, un contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Emilion attend les coureurs, avant l'arrivée finale à Paris le lendemain.