Lewis Hamilton en pole de la course sprint: découvrez ce nouveau format de la F1

Lewis Hamilton a décroché la pole position de la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi, sur le circuit de Silverstone (5,891 km).

Le Britannique de Mercedes a signé un chrono de 1:26.134 lors de la troisième partie des qualifications (Q3), devançant de 75/1000e de seconde son rival pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen. L'autre Mercedes, pilotée par le Finlandais Valtteri Bottas (+0.194), s'élancera de la troisième position, aux côtés de la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc (+0.694).

Ce week-end à Silverstone, la F1 inaugure un nouveau format, avec l'instauration d'une course sprint de 100 km et d'une durée d'environ une demi-heure. Cette course sprint attribuera des points aux trois premiers (3 points pour le 1er, 2 pour le 2e et 1 pour le 3e) et déterminera l'ordre de la grille de départ du Grand Prix de dimanche. Cette première course sprint se disputera samedi à partir de 17h30.

Avant cela, à 13h00, les pilotes disputeront une deuxième séance d'essais libres. Max Verstappen est en tête du championnat avec 182 points, 32 de plus que Lewis Hamilton.