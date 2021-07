Ryad Merhy remet son titre mondial en jeu ce samedi soir

Ryad Merhy (28 ans, 29 victoires dont 24 avant la limite, 1 défaite) va tenter de son conserver sa ceinture de champion du monde WBA (World Boxing Association) de boxe des lourds-légers (- 90,719 kg), samedi, lors d'un combat organisé au Stade Roi Baudouin à Bruxelles face au Chinois Zhaoxin Zhang (25 ans, 10 victoires, dont 6 par k.o, 1 défaite et 1 nul), champion WBC (World Boxing Council) asiatique de la catégorie.

Le 19 octobre 2019, au Dôme de Charleroi, Ryad Merhy avait mis k.o. au 7e round le Hongrois Imre Szello devenant champion du monde interim et premier challenger du Kazakh Beibut Shumenov, le champion empêché par une blessure. Le Kazakh a été finalement déchu de son titre le 28 janvier dernier. Merhy devenait alors l'unique détenteur de la ceinture WBA, titre qu'il doit remettre en jeu.

Le Sud-Africain Kevin Lerena (29 ans, 26 victoires dont 13 avant la limite, 1 défaite), tenant du titre IBO (International Boxing Organization) avait été choisi comme challenger pour défier Merhy à Bruxelles. Mais le Sud-Africain s'est blessé à la main à l'entraînement. Victime d'une fracture et d'une déchirure du tendon ECU, Lerena a dû déclarer forfait. C'est donc le Chinois Zhaoxin Zhang, champion WBC (World Boxing Council) asiatique, qui se dressera sur la route de Merhy ce samedi, à partir de 22h30.

Le forfait de Lerena a "fort déçu" Merhy, qui estimait que cette "affiche pour ce retour de la boxe dans ce grand stade bruxellois était en effet la plus belle possible" et qui s'était "spécialement préparé" en vue d'un combat contre un gaucher. Quant au combat contre Zhaoxin Zhang, Merhy a expliqué qu'il va "d'abord étudier l'adversaire, et tenter progressivement de prendre le dessus, ensuite on verra bien comment cela se terminera."

De son côté, le challenger chinois a prévenu qu'il n'était "pas venu d'aussi loin pour repartir ensuite sans la ceinture". Un combat à suivre dès 22h15 sur Club RTL.