W Series - Alice Powell remporte chez elle le Grand Prix de Grande-Bretagne

(Belga) Alice Powell a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne de W Series, 3e des 8 épreuves du championnat féminin de course automobile en monoplace lié à la Formule 1, samedi.

La Britannique s'est imposée au bout des 30 minutes de course en 32:39.244 devant la Liechtensteinoise Fabienne Wohlwend (+1.919) et sa compatriote Jamie Chadwick (+2.111). Au classement général, les Britanniques trustent le podium. Jamie Chadwick (33 pts) devant Sarah Moore (30) et Alice Powell (29). Depuis 2019, la W Series était relié au championnat DTM mais est associée à la Formule 1 depuis cette saison. La manche belge, la 5e du programme, est prévue le samedi 28 août, soit la veille du Grand Prix de Belgique de Formule 1. (Belga)