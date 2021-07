Championnats d'Europe juniors d'athlétisme - Jente Hauttekeete largement en tête du décathlon à mi-parcours

(Belga) Jente Hauttekeete occupe la première place du décathlon des Championnats d'Europe juniors (U20) d'athlétisme à l'issue de la première journée, samedi, à Tallinn, en Estonie.

Hauttekeete totalise 4.341 points après cinq épreuves et possède une avance confortable sur ses plus proches poursuivants, le Norvégien Sander Skotheim (4.089 points) et le Français Théo Bastien (4.055). Hauttekeete a commencé sa journée par une 2e place sur 100m en 10.97. Il a ensuite fini 3e tant au saut en longueur (7m44) qu'au lancer du poids (15m31), ce qui l'a porté aux commandes du général, avant de remporter le saut en hauteur avec une barre franchie à 2m09. Le Gantois a terminé sa journée avec une deuxième place sur 400m et un record personnel pulvérisé en 49.07 (ancien record: 50.08). En février, Hauttekeete avait battu le record du monde juniors de l'heptathlon avec un total de 6.062 points. L'autre Belge engagé dans cette épreuve, Jef Misplon occupe la 18e place, sur 20 participants, avec 2.824 points. Dimanche, le 110m haies, le lancer du disque, le saut à perche, le lancer du javelot et le 1.500m sont au programme. Noah Konteh a pris la 9e place de la finale du 3.000m masculin en 8:23.63. L'Irlandais Nicholas Griggs l'a emporté en 8:17.18 devant l'Allemand Yassin Mohumed (8:18.36) et le Britannique Alex Melloy (8:18.49). Charlotte Penneman s'est classée 11e en finale du 3.000m féminin avec un chrono de 9:34.50. La Finlandaise Ilona Mononen a été sacrée en 9:15.66. La Danoise Sofia Thogersen (9:16.43) et la Norvégienne Ina Halle Haugen (9:16.47) l'ont accompagnée sur le podium.