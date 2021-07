Tour de France: Un nombre record de coureurs qui n'ont pas rallié Paris

Des 184 coureurs partant de Brest, seulement 141 ont franchi la ligne d'arrivée des Champs-Élysées dimanche. C'est surtout la première semaine de course qui a fait beaucoup de victimes à cause d'un grand nombre de chutes. Les Jeux Olympiques ont aussi eu une incidence puisque certains coureurs ont également décidé de quitter la course afin de s'y préparer. L'année dernière, ils étaient 30 à ne pas avoir vu Paris, contre 43 cette année.

C'est la neuvième étape, avec son arrivée à Tignes qui a fait le plus de victimes sur ce Tour, avec pas moins de 12 coureurs qui ont dit adieu d'une manière ou d'une autre à la Grande Boucle. Deux d'entre eux n'ont tout simplement pas pris le départ : Mathieu van der Poel, parti pour Tokyo, et Primoz Roglic, trop marqué par ses blessures encourues lors de la troisième étape. Trois ont abandonné au cours de l'étape (Jasper De Buyst, Tim Merlier et Nans Peters), auxquels se sont ajoutés sept coureurs arrivés hors délais : Arnaud Démare, Jacopo Guarnieri, Bryan Coquard, Anthony Delaplace, Stefan De Bod, Nicholas Dlamini et Loic Vliegen.

L'étape du Mont Ventoux a aussi été une hécatombe avec sept abandons et une arrivée hors délais pour Luke Rowe.

A contrario, 2019 a été une année record parmi les 15 dernières éditions avec seulement 21 coureurs qui n'ont pas vu les Champs-Élysées.

Toujours sur les 15 dernières années, seul le Tour 2007 a fait pire que l'édition 2021, puisque 48 coureurs n'ont pas terminé la course. Cependant, ce nombre est à contrebalancer avec des problèmes de dopage qui ont vu les équipes Astana et Cofidis quitter le Tour. Michael Rasmussen avait également été renvoyé chez lui par son équipe Rabobank à cause de manquements à ses obligations de localisation hors-compétition.

Cette année, il n'y a eu que quatre équipes qui sont arrivées au complet à Paris : UAE Team Emirates, Deceuninck - Quick-Step, EF Education-Nippo et Cofidis. L'équipe la plus touchée a été Arkea-Samsic qui a terminé avec seulement trois coureurs: Nairo Quintana, Elie Gibert et Connor Swift.

Nombre de coureurs ayant rallié Paris lors des 15 dernières éditions: 2021: 141 (184 au départ) 2020: 146 (176 au départ) 2019: 155 (176 au départ) 2018: 145 (176 au départ) 2017: 167 (198 au départ) 2016: 174 (198 au départ) 2015: 160 (198 au départ) 2014: 164 (198 au départ) 2013: 169 (198 au départ) 2012: 153 (198 au départ) 2011: 166 (198 au départ) 2010: 170 (198 au départ) 2009: 156 (180 coureurs au départ) 2008: 142 (180 coureurs au départ) 2007: 141 (189 coureurs au départ)