Tour de France: Tadej Pogacar après son deuxième sacre : "Des sensations folles"

Si Tadej Pogacar avait dû attendre l'avant-dernière étape en 2020 pour endosser le maillot jaune et s'assurer la victoire, le prodige slovène, 22 ans à peine, a dominé de la tête et des épaules le Tour de France 2021. Vainqueur de trois étapes et en jaune à la fin de la 8e étape, il a ponctué la Grande Boucle avec une avance de 5:20 sur son plus proche concurrent, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). "Ça a été des sensations folles de revenir après le succès de l'an passé", a dit le pensionnaire du Team Emirates en conférence de presse après la 21e étape arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.

"C'est une réelle aventure folle, un grand bonheur de faire partie de cette famille, mon équipe, avec qui j'ai aussi préparé le Tour. Je ne vais pas pleurer cette fois. C'est très différent de l'année dernière. La première fois c'est incroyable, et maintenant c'est indescriptible, j'apprécie toujours autant ce moment. Je n'aime pas me comparer aux autres, chaque coureur a son style et sa personnalité. Je profite de la vie, je travaille en même temps très dur et c'est une récompense", a dit 'Pogi', également vainqueur des classements de la montagne et du meilleur jeune. "J'avais gagné le Tour de France l'année dernière et au début je ne savais pas comment aborder la plus grande course du monde. Cette année j'étais mieux préparé. Je remercie les spectateurs français, tous les fans de cyclisme du monde entier."

Le Slovène doit ensuite disputer la course en ligne aux Jeux Olympiques de Tokyo et le Tour d'Espagne, qui part le 14 août de Burgos.