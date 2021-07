ATP Gstaad - Zizou Bergs au premier tour contre l'Allemand Oscar Otte dans un duel de qualifiés

(Belga) Zizou Bergs (ATP 213) est à l'aube de disputer le deuxième tableau final d'un tournoi ATP de sa carrière. Bénéficiaire d'une invitation à Anvers fin 2020, il s'est cette fois extirpé des qualifications au tournoi ATP de Gstaad, un rendez-vous ATP 250 disputé sur terre battue et doté de 419.470 euros.

Lundi en deuxième rotation sur le court N.1 du tournoi suisse, Bergs défiera l'Allemand Oscar Otte, 27 ans et 140e mondial, lui aussi issu des qualifications. Le Limbourgeois de 22 ans tentera de faire aussi bien qu'à Anvers, où il avait passé un tour en éliminant l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas. En cas de victoire, celui qui a remporté trois tournois Challenger cette saison, à Saint-Pétersbourg, Lille et Almaty, défiera le vainqueur du duel entre le Serbe Laslo Djere (ATP 57/N.7) et le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 127). Le Canadien Denis Shapovalov (ATP 10) est la première tête de série d'un tournoi remporté en 2019 par Ramos-Vinolas et annulé en 2020 en raison de la pandémie. Le Norvégien Casper Ruud (ATP 16), vainqueur dimanche à Bastad, l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 14) et le Chilien Cristian Garin (ATP 18) sont les autres principaux prétendants à la victoire. (Belga)