Tour de France: le public revient en masse

"On est quasiment revenus aux Tours d'avant" la pandémie de Covid-19: la 108e édition de la Grande Boucle, qui s'est achevée dimanche, a été marquée par le retour d'un public nombreux au bord des routes.

Du premier maillot jaune Julian Alaphilippe au maillot vert Mark Cavendish (Deceuninck), les coureurs n'ont pas manqué de saluer le soutien reçu tout au long du chemin.

"J'ai été beaucoup encouragé, ça m'a énormément touché", a raconté le champion du monde. "Ca n'enlève pas le mal des jambes mais ça aide à finir plus vite", a ajouté Alaphilippe.

Le chouchou du public français a été autant salué pour ses performances que pour sa récente paternité.

"Comme Marion (Rousse, sa compagne), on t'aime Julian!" résumait une banderole vendredi lors de la 19e étape.

Heureusement pour les 183 autres coureurs au départ de Brest le 26 juin, l'amour des suiveurs n'est pas exclusif.

- "Pas de clusters sur le Tour" -

Les supporters des Slovènes Primoz Roglic (Jumbo) et Tadej Pogacar (UAE), vainqueur final, se sont aussi signalés le long du parcours.

Tout comme les inconditionnels de Mark Cavendish: au fur et à mesure que le Britannique se rapprochait du record de victoires d'étape d'Eddy Merckx (34), égalé le 9 juillet après sa victoire à Carcassonne, les calicots "Cav 34" ont fleuri.

"On n'a pas encore le retour de toutes les préfectures, qui nous font état de l'affluence du public, mais il y avait énormément de public sur le bord des routes cette année", confirme Pierre-Yves Thouault, le directeur-adjoint du Tour.

"Davantage que l'an dernier, c'est sûr!", complète-t-il.

L'édition 2020, décalée aux derniers jours de l'été en raison de la pandémie, avait en effet été contrainte par la situation sanitaire.

Même la caravane publicitaire, symbole de l'aspect festif du Tour de France, avait été réduite. Moins de 100 véhicules avaient sillonné les routes hexagonales pour distribuer des "goodies" (cadeaux publicitaires) au public, contre 170 en 2019 et 150 cette année, précise le lieutenant Mickaël Le Rouzic, commandant de détachement de la caravane gendarmerie sur le Tour de France.

Le retour du public ne s'est pas fait sans heurts, puisqu'une spectatrice de la première étape, trop avancée sur la chaussée, a provoqué le premier carambolage de la Grande Boucle.

Après cet incident, "on a quand même renforcé les messages sur la sécurité des gens", souligne le lieutenant Le Rouzic.

Sur le plan sanitaire, la propagation en France du variant Delta pouvait également susciter des inquiétudes à l'aube de cet évènement de masse.

Mais "on n'a pas eu à déplorer de clusters sur le Tour", assurait Pierre-Yves Thouault, à la veille de l'arrivée.

- Forte envie de sport -

"On avait mis un protocole sanitaire en place l'an dernier. On est repartis sur les mêmes bases cette année, avec une politique de tests avant et pendant le Tour de France, le respect des bulles, le masque, les gestes barrière...", détaille-t-il.

Plus que les masques parfois imposés - et rarement portés - le long des routes, c'est finalement la météo maussade qui aura dissuadé certains observateurs.

Les étapes alpestres, vers Le Grand-Bornand et Tignes, ont été particulièrement dantesques, entre pluie abondante et froid mordant.

Ce qui n'a pas empêché le public de se réfugier dans son canapé. L'arrivée de la 17e étape a été suivie par 7,9 millions de téléspectateurs, un pic d'audience jamais atteint depuis l'introduction de la méthode actuelle de comptage en 2006.

Autre signe de l'attractivité intacte du Tour: les villes sont toujours aussi nombreuses à postuler pour recevoir une arrivée ou un départ d'étape.

"Il n'y a aucun désistement. On a toujours autant de candidatures, à peu près 300", précise Pierre-Yves Thouault.

"Le confinement a montré qu'il y avait une forte envie de voir du sport, et le Tour en a bénéficié", se félicite le directeur adjoint du Tour.

Après avoir reconquis la France, le Grande Boucle lorgne le Danemark: le Grand Départ sera donné de Copenhague en 2022.