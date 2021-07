Victoire de l'Italie à l'Euro: les mots d'encouragements de Vialli avant la finale

Quelques jours après la victoire de l'Italie à l'Euro 2020, la chaîne de télévision publique italienne, la RAI a diffusé "Sogno Azzurro" ("Rêve Azur" en français), un documentaire sur les coulisses de l'aventure de la "Squadra Azzurra". Il est le fruit d'une équipe de tournage qui a suivi les joueurs et l'équipe technique et médicale au jour le jour, principalement à Coverciano, le camp de base de l'équipe d'Italie durant tout le tournoi.

Une scène émouvante permet de se rendre compte de l'esprit qui animait le groupe. Quelques jours avant la finale, lors d'un repas, Gianluca Vialli, ancienne gloire du football italien des années 80-90 devenu assistant de l'entraîneur Roberto Mancini, avec qui il a d'ailleurs joué en équipe nationale et avec le club de la Sampdoria, s'est levé pour lire aux joueurs l'extrait d'un texte de l'ancien président américain Theodore Roosevelt (1901-1909). À la fin de sa lecture, Vialli a été vivement applaudi. L'intensité de ce moment était accrue par un combat personnel du joueur. Celui-ci a en effet déclaré être guéri d'un cancer du pancréas (un cancer particulièrement grave) au printemps 2020 après plus d'un an et demi de chimiothérapie.

Voici l'extrait lu par Vialli pour insuffler aux joueurs motivation et courage : "L'honneur appartient à l'homme qui entre dans l'arène, au visage marqué de poussière, de sueur et de sang. L'homme qui lutte avec courage, qui se trompe souvent, sachant qu'il n'y a pas d'entreprise digne de ce nom qui ne soit exempte d'erreurs et ratés. L'homme qui dédie tout son être à la réussite d'un seul objectif, qui sait s'enthousiasmer et s'impliquer jusqu'au bout et qui se donne pour une cause juste. L'homme qui, quand les choses vont bien, connait le triomphe des grandes conquêtes et qui, quand les choses vont mal, tombe en sachant d'avoir osé. Cet homme ne prendra jamais place à côté de ces âmes médiocres qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite."