Le mercato EN DIRECT: une solution se présente pour Divock Origi

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Eden Hazard poussé dehors au Real Madrid ? Voici pourquoi cela semble très difficile à croire. (Lire l'article complet)

Youri Tielemans pourrait prolonger à Leicester. Le Diable Rouge y est considéré comme essentiel et les Foxes ne veulent pas le vendre à Liverpool cet été.

Divock Origi pourrait changer d'air. Le joueur de 26 ans est dans sa dernière année de contrat avec Liverpool et pourrait enfin retrouver de la stabilité. West Ham United est sur le coup, mais le club veut d'abord recruter Abraham, sous contrat à Chelsea.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

La saga Paul Pogba se poursuit. Selon le journal L'Équipe, les Mancuniens négocient avec le PSG et l'agent du joueur, autour d'un transfert de 50 millions d'euros. Le deal ne serait pas si loin d'être bouclé, mais avant de finaliser ce transfert, le PSG devra vendre des joueurs.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Plus cela avance, plus la réalité se dévoile. Pogba veut venir à Paris et le club aussi aimerait l'attirer. Cela semble de plus en plus probable.

L'Équipe évoque un deuxième plan autour d'Antoine Griezmann. Selon eux, l'Atlético, qui voulait au départ le récupérer en échange de Saul Niguez, a maintenant proposé à la Juventus la même formule mais autour de Paulo Dybala. Sky Italia affirme de son côté... que le deal a déjà échoué.

Jadon Sancho devrait rapidement être officialisé à Manchester United. Très convoité par les Red Devils, celui que l'on peut qualifier sans aucun doute d'ancien joueur de Dortmund va coûter 85 millions d'euros.

Recrue surprise du Barça, Martin Braithwaite ne devrait pas faire long feu en Catalogne. Selon Marca, le club veut le vendre et Wolverhampton et West Ham United auraient déjà manifesté un intérêt pour le Danois.

Selon Sky Italia, Granit Xhaka pourrait rejoindre l'AS Rome. José Mourinho serait séduit par son profil, alors que les Gunners seraient eux ouverts à ce mouvement après l'arrivée de Sambi Lokonga.

L'Inter Milan va peut-être recruter une doublure à Lukaku. Le club italien se serait vu proposer les services de Luka Jovic, que le ReaL Madrid ne veut pas conserver. Il pourrait y être prêté.

Jordan Henderson n'a toujours pas d'accord avec Liverpool, qui veut prolonger son capitaine. Alerté par la situation, le PSG est cité parmi les prétendants à son recrutement, mais rien n'a encore été transmis.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Standard va bien recruter Aron Donnum. Le joueur de Valerenga devrait prochainement emménager à Liège et signer dans la foulée à Sclessin. Il s'agira du premier renfort Liégeois.

Sans surprise, Ognjen Vranjes a quitté Anderlecht. Le défenseur a signé à l'AEK Athènes, où il va déjà effectuer son troisième passage. Son parcours bruxellois ne laissera pas de souvenirs impérissables.

Le jeune espoir belge Arthur Theate pourrait prendre la direction de l'Italie. Le club de Bologne serait prêt à tout pour attirer le jeune défenseur d'Ostende. C'est là qu'il a débuté en Pro League la saison dernière.

Genk serait proche de recruter Ike Ugbo. L'attaquant de 22 ans va quitter Chelsea, où il n'avait plus qu'un an de contrat, et s'engager dans le Limbourg. Il serait déjà au point avec les termes proposés par le club et l'accord entre les deux clubs est proche d'être bouclé.