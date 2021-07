Ils menacent un joueur de mort: la banderole scandaleuse de supporters de Feyenoord (photo)

Quelques supporters de Feyenoord sont en train de faire un bad buzz sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont menacé de mort Steven Berghuis, transféré cet été de leur club à l'Ajax. Un transfert vers le rival qui passe mal pour certains fans, qui ont donc créé une banderole crapuleuse pour l'avertir.

Sur cette dernière, on retrouve trois cases. Deux sont cochées à côté des noms Polletje et Peter R. Celle de Berghuis est vide. Les deux premiers noms sont ceux de supporters de l'Ajax assassinés ces derniers mois. Une banderole condamnée en masse par les fans de tout le pays et par le club de Feyenoord. "Feyenoord se distancie catégoriquement des messages extrêmement blessants et menaçants, dont la bannière dégoûtante dirigée contre Steven Berghuis fait partie. Il faut que tout cela cesse", a écrit le club sur les réseaux.

Un geste proprement ridicule d'un groupe ridicule.