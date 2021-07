Jadon Sancho quitte le Borussia Dortmund et signe à Manchester United (photos)

Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord pour transférer le jeune attaquant anglais Jadon Sancho à Manchester United pour 85 millions d'euros, ont annoncé vendredi les deux clubs.

"Manchester United est ravi d'annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, sous réserve de validation internationale", précise ManU.

Sur le site du club, le joueur de 21 ans a souhaité remercier son ancien club et se montre déterminé pour son avenir. "Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m'avoir donné l'opportunité de jouer au football en équipe première, même si j'ai toujours su que je retournerais un jour en Angleterre. La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j'ai hâte de jouer en Premier League. C'est une équipe jeune et excitante et je sais qu'ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. J'ai hâte de travailler avec le manager et son staff pour développer davantage mon jeu."

Le joueur a signé un contrat jusque juin 2026 avec une option d'un an supplémentaire.