Le mercato EN DIRECT: l'arrivée de Ronaldo à nouveau envisagée au PSG

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Toby Alderweireld pourrait rejoindre le Qatar. Le Diable Rouge hésite, mais un accord existe entre Tottenham et Al-Duhail. (Lire l'article complet)

Radja Nainggolan négocierait en ce moment avec l'Inter Milan pour une rupture de son contrat. Le milieu de terrain voudrait retrouver Cagliari, prêt à l'accueillir sans frais de transfert.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

La rumeur Ronaldo au PSG reprend en Italie. Selon le Corriere dello Sport, le club parisien voudrait recruter le Portugais. Pourquoi ? Pour compenser ce qu'ils pensent être une volonté de départ de Mbappé, qui refuse de prolonger. Mais nous sommes loin d'un mouvement acté.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Jusqu'ici, un transfert estival de Mbappé n'est pas envisagé. Dès lors, difficile d'imaginer le PSG s'aligner sur les dossiers Pogba et Ronaldo en même temps.

Concernant Antoine Griezmann, le journal Catalan Sport annonce que le Français ne veut qu'un départ vers l'Atlético Madrid. Le Barça attend une offre suffisante pour le laisser retourner dans la capitale espagnole.

Paul Pogba aurait lui refusé de prolonger son bail à Manchester United, selon Sky Sports. Le Français serait bien plus intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain dès cet été. Le club aurait transmis une offre de 52 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Il restera à trouver un accord avec le joueur, mais financièrement, l'opération semble jouable. Fort de transferts gratuits, le PSG a encore un peu de marge. Cela paraît de plus en plus cohérent.

Sky Italia annonce que Donyell Malen va s'engager à Dortmund. L'international néerlandais quittera le PSV contre un joli chèque de 30 millions d'euros, rien que ça.

Liverpool n'a pas pu attirer Federico Chiesa. L'un des héros de l'Italie lors de l'Euro 2020 n'est pas à vendre. La Juventus aurait même refusé une offre de 100 millions d'euros émise par le club anglais !

Après un an à Chelsea, Hakim Ziyech pourrait bouger cet été. Selon le Daily Mail, l'AC Milan voudrait proposer un prêt au Marocain. Les Blues l'ont recruté l'an dernier contre 40 millions d'euros, mais Thomas Tuchel ne le considère pas comme un pion essentiel.

L'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer a signé un nouveau contrat de trois ans avec Manchester United jusqu'en 2024, avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé samedi le club anglais. Ancien attaquant de 1996 à 2007 de ManU, Solskjaer, âgé de 48 ans, a été nommé entraîneur par intérim des Red Devils en décembre 2018 avant de parapher en mars 2019 un contrat de trois ans.

Tottenham a finalisé samedi le transfert du gardien italien Pierluigi Gollini. Il arrive d'Atalanta en prêt. L'accord comprend également une option d'achat. Le gardien de 26 ans doit rivaliser à Londres avec l'international français et icône du club Hugo Lloris, qui entamera sa dixième saison avec les Spurs. Joe Hart, l'ancien numéro 1 de l'équipe nationale anglaise, est également sous contrat.

Granit Xhaka serait de plus en plus proche d'un transfert à l'AS Roma. Il ferait alors les frais de l'arrivé de Sambi Lokonga. Le Daily Mail annonce un pré-accord à 17 millions d'euros entre Arsenal et le club italien. Son arrivée avait coûté 45 millions d'euros aux Gunners.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/