Tennis: grosse désillusion pour la paire Herbert/Mahut sortie dès le 1er tour des JO

Le tennis français a connu une première grosse désillusion samedi aux Jeux olympiques de Tokyo, avec l'élimination de sa paire de double phare Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, prétendants à la médaille, dès le 1er tour.

Très loin d'être favoris pour le podium dans les tableaux de simple, les Français misent beaucoup sur les doubles pour effacer le fiasco de Rio il y a cinq ans, sur et en dehors des courts. Et c'est la plus belle chance qui a pris la porte samedi.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, vainqueurs de Roland-Garros il y a quelques semaines, ont été sèchement battus en deux sets (6-2, 6-2), par les Britanniques Andy Murray (double champion olympique en simple en 2012 à Londres et 2016 à Rio) et Joe Salisbury, alignés pour la première fois seulement, et en à peine 75 minutes de jeu.

Lauréats de leur cinquième tournoi du Grand Chelem en double sur la terre battue de Roland-Garros début juin, Mahut et Herbert avaient été contraints d'abandonner à Wimbledon, en raison d'une blessure de l'Alsacien à une cuisse.

Herbert s'étaient montré rassurant mardi déclarant se "sentir mieux" et ne plus ressentir de douleurs. Seul petit doute: les deux hommes n'avaient guère eu l'occasion de s'entraîner ensemble ces dernières semaines. C'est peut-être ce qui leur a été fatal samedi dans l'enceinte étouffante de l'Ariake Tennis Park.

Battus d'entrée aux Jeux olympiques à Rio en 2016, Mahut/Herbert ont probablement laissé passé leur dernière chance de remporter le seul titre majeur en double qui manque à leur palmarès, après avoir remporté au moins une fois les quatre grands chelems et le Masters.

En revanche, la paire Gaël Monfils/Jérémy Chardy s'est qualifiée pour le 2e tour en dominant le duo kazakh Alexander Bublik/Andrey Golubev 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) et 10/8 (super tie-break).

- Trois petites éclaircies -

La journée en simple a également été compliquée pour les Français, avec les éliminations dès le premier tour de Kristina Mladenovic, battue par l'Espagnole Paula Badosa (29e) en trois sets (6-7 (4-7), 6-3, 6-0), et de Gilles Simon, sorti par le Bélarusse Egor Gerasimov (79e) au terme d'un match à rallonge de 2h32 (4-6, 6-3, 6-4).

Pour Mladenovic, la suite des Jeux se disputera dès dimanche, associée en double à Caroline Garcia, contre la paire Néerlandaise Kiki Bertens/Demi Schuurs.

Les éclaircies dans le ciel tricolore sont venues de Ugo Humbert, Jérémy Chardy et de la paire Alizée Cornet/Fiona Ferro, qui ont passé le stade du premier tour.

Cornet et Ferro ont dominé les Ukrainiennes, Dayana Yastremka et Elina Svitolina en deux sets 6-2, 6-4.

Chez les messieurs en simple, Jérémy Chardy (68e) a disposé du Chilien Tomas Barrios (195e), 6-1, 7-6 (7-4), et Ugo Humbert (28e) s'est débarrassé du vétéran espagnol (35 ans) Pablo Andujar (65e), 7-6 (7/3), 6-1.

Au prochain tour, Chardy rencontrera le Russe concourant sous bannière neutre, Aslan Karatsev (24e), demi-finaliste du dernier Open d'Australie, qu'il avait battu au premier tour de Wimbledon fin juin.

Humbert, vainqueur du tournoi de Halle en juin, sera opposé au Serbe Miomir Kecmanovic (50e), face auquel il avait pris le meilleur en trois sets il y a un mois à Majorque.