Le duo Mertens-Van Uytvanck sorti d'entrée aux Jeux Olympiques

Elise Mertens et AlisonVan Uytvanck étaient un peu fatalistes samedi soir après leur élimination au premier tour du tableau du double dames de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo. Elles ont été battues par les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro 6-3 et 7-6 (7/4) après 1h32 de jeu.

"Nous sommes bien sûr déçues d'avoir perdu. Nous n'avons certainement pas eu un tirage facile face à deux joueuses habituées à jouer ensemble. Ce fut un match difficile où on a rapidement été menées on est revenues, mais on a laissé passer notre chance", reconnaissait Elise Mertens. "On a tout donné, on est restées positives mais on n'a pas trouvé de solution face à des adversaires très régulières".

La complémentarité du double belge était évidemment en question puisqu'elles n'avaient encore jamais été associées. "Nous n'avons eu qu'un entraînement ensemble. Des choses auraient pu être meilleures. C'est sûr. La communication a été bonne je pense. Pour un premier match, on ne peut pas se plaindre du niveau qu'on a montré ", estimait pour sa part Alison Van Uytvanck.

Annoncées comme éventuelles outsiders pour une médaille, compte tenu du statut de N.1 mondiale de Mertens, les jeunes femmes ont rapidement mis les choses au clair. "Nous n'avons jamais pensé à une médaille. En tennis, il ne s'agit pas d'une fois être au sommet. Il s'agit d'aligner des victoires successives en peu de jours. Et en double, il y a des filles qui jouent ensemble tout le temps et qui ont la même nationalité et les capacités pour gagner de grands chelems", a précisé Mertens.

Elise Mertens et Alison Van Uytvanck n'auront pas trop de temps pour penser à leur défaite. Dès ce dimanche à 11 heures, la N.1 belge va jouer son premier tour du simple face à la Russe sous pavillon ROC Ekaterina Aleksandrova. "Il va falloir se réveiller tôt pour se préparer. Le tirage n'est pas facile. C'est une fille qui n'est pas tête de série mais qui sait jouer au tennis. Elle frappe très fort la balle. Je vais devoir prendre l'initiative".

Alison Van Uytvanck lui succèdera juste après sur le court N.4 et rencontrera la Serbe Ivana Jorovic. "C'est une outsider, mais personne n'attendait il y a cinq ans Monica Puig (lauréate des JO de Rio, ndlr) et elle repartie avec l'or. Les Jeux c'est un peu comme la Fed Cup. Il ne faut sous-estimer personne. Pour moi aussi, il va s'agir de bien dormir pour repartir demain à fond". Les deux joueuses avaient toutefois une raison de se réjouir. Wout van Aert a remporté la médaille d'argent de la course cycliste en ligne pendant qu'elles jouaient. "C'est super. Une médaille pour la Belgique, même si elle ne vient pas de nous. Nous sommes tous ensemble dans une Team".