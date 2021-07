Des fans du PSG créent une banderole pour s'opposer à l'arrivée de Pogba (photos)

L'une des rumeurs les plus fortes de ce mercato concerne Paul Pogba. Le joueur français est cité au PSG, qui serait prêt à aligner un peu plus de 50 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu de terrain de Manchester United. Mais une telle opération ne séduit pas forcément les fans.

Certains d'entre eux ont donc décidé de s'exprimer pour dissuader Pogba de rejoindre le PSG. Le tout au travers de banderoles posées au centre d'entraînement et au Parc des Princes. "Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus", peut-on y lire.

Des messages hostiles qui confirment une incertitude sur les conditions de réussite du joueur en cas d'arrivée dans la capitale française.