Une chaîne sud-coréenne dérape et représente les pays engagés aux JO par des stéréotypes (photos)

C'est ce que l'on appelle créer un scandale. La chaîne sud-coréenne MBC a présenté des excuses publiques ce samedi après une présentation polémique de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo.

Pendant la cérémonie, la chaîne a diffusé des visuels représentatifs de chaque nation. Mais les images choisies et le ton des présentations ont posé de graves problèmes. L'Ukraine, par exemple, a été résumée par l'accident de Chernobyl. Les Îles Marshalls sont présentées comme "pays pour les essais nucléaires des États-Unis" et la Syrie comme "un pays en guerre depuis 10 ans". Le Salvador est présenté comme nid du Bitcoin et enfin, Haiti, résumé par ses émeutes.

D'autres nations sont représentées par des aliments, comme la pizza pour l'Italie ou le saumon pour la Norvège. Sur les menus affichés apparaissent aussi les pourcentages de population vaccinés. De quoi outrer le monde entier. La chaîne a donc réagi et reconnu ses torts. "Nous sommes profondément désolés pour ces erreurs inexcusables", a écrit MBC. Tu m'étonnes...