Elise Mertens éliminée d'entrée aux Jeux Olympiques, Alison Van Uytvanck est qualifiée

Elise Mertens a été éliminée au premier tour du simple dames des Jeux Olympiques de Tokyo. La N.1 belge, 17e mondiale et tête de série N.12, s'est inclinée en trois sets 6-4, 4-6, 4-6 contre la Russe Ekaterina Alexandrova, 34e mondiale.

La rencontre débutait mal pour Mertens qui perdait son premier service et se voyait rapidement menée 2-0. La Limbourgeoise parvenait cependant à inverser la tendance avec un contre-break pour revenir à 2-1 pour égaliser à 2-2. À 3-3, la N.1 belge transformait une nouvelle balle de break pour mener 4-3, puis 5-3.

À 5-4, Mertens ne laissait pas filer l'occasion de remporter la première manche. Les échanges restaient équilibrés dans le deuxième set et aucune joueuse ne lâchait son service jusque dans le dixième jeu. Menée 5-4, Mertens perdait son service et voyait Alexandrova égaliser à une manche partout. La native de Louvain réagissait dans le troisième set et signait un break rapide pour mener 2-1 puis 3-1.

À 4-3, Mertens perdait son service pour voir son adversaire revenir à 4-4. Alexandrova remportait ensuite son service et enchaînait avec une nouvelle balle de break pour atteindre le deuxième tour où elle sera opposée à l'Argentine Nadia Podoroska, 38e mondiale. Podoroska a profité de l'abandon de la Kazakhe Yulia Putintseva, 35e mondiale, au premier tour.

Mertens avait déjà été éliminée au premier tour en double samedi. Avec Alison Van Uytvanck, elle s'était inclinée contre les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.

Alison Van Uytvanck poursuit

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour le 2e tour du simple dames du tournoi olympique de tennis. La joueuse belge, 62e mondiale, s'est imposée 6-3, 6-2 en 1h26 face à la Serbe Ivana Jorovic, 309e mondiale.

Au 2e tour; Alison Van Uytvanck affrontera pour une place en 8e de finale soit la Tchèque Petra Kvitova (WTA 13/N.10) soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 92).